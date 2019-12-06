Ekol Göz Menemen seriyi sürdürecek

İzmir ekibi, Keçiörengücü’nü yenerek Play-Off’taki yerini sağlama alıp, yenilmezlik serisini 8’e çıkarmak istiyor.

TFF 1. Lig'de geçen hafta Boluspor'la 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça taşımasına rağmen Play-Off hattından averajla çıkan Ekol Göz Menemenspor, 21 puanla kendisiyle aynı puana sahip Keçiörengücü maçına odaklandı. Sarı-lacivertliler, Pazartesi günü taraftarı önünde kazanıp ilk 6 yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Taraftarı önünde oynadığı son iki maçtan 6 puanla ayrılan sarı-lacivertliler çıkışını Başkent ekibi önünde de sürdürmek istiyor. Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik patronu Cenk Laleci, "Takım olarak hepimiz bizlere güvenenleri mahcup etmemek adına mücadele veriyoruz. Keçiörengücü en ciddi rakiplerimizden. Evimizdeki son 2 maçı kazandık. Taraftarımızın desteği ile yine 3 puanı almak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp yeniden Play-Off hattına yerleşmek" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Tribün desteğinin daha da artması gerektiğinin altını çizen Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Bizim iç sahadaki en büyük artımız coşkulu taraftarımız. Ekibimiz haftalar ilerledikçe Menemen'i en iyi şekilde temsil ediyor. Bu takım tamamen dolu tribünlere oynamayı hak ediyor" diye konuştu. Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü müsabakası Pazartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.