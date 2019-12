Feyyaz Uçar kupa ve lig gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi

Türk futbol tarihinin önemli golcülerinden Feyyaz Uçar, Ziraat Türkiye Kupası’nda alınan sürpriz sonuçları ve Süper Lig’deki zirve yarışını Yeni Asır’a değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Uçar, Göztepe ve Sivasspor’un çıkışları ile ilgili de önemli ifadelerde bulundu.

Hocam Ziraat Türkiye Kupası'nda ilginç maç sonuçları geliyor. Konyaspor ile Ankaragücü daha önce küçümsedikleri rakiplerine yenilerek elenmişlerdi. Şimdi de G.Saray, Tuzla'ya 2-0 mağlup olarak işi tehlikeye soktu. Ne dersiniz?

"Aslında büyük takımlar yanlış yapıyor, Ziraat Türkiye Kupası'nda genellikle 11'de kullanamadığı oyuncuları oynatıyorlar. Neticede de ummadıkları taş baş yarıyor, eleniyorlar. Konyaspor ve Ankaragücü böyle gitti, G.Saray da Tuzla'ya 2-0 yenilerek turu tehlikeye attı. Kupayı hafife almanın cezası bunlar. Oysa İngiltere, Almanya ve futbolda ileriye gitmiş ülkelerde ise kupa aynen lig gibi önemseniyor, maçlar ideal kadrolarla oynanıyor.

KUPA DAHA ÖNEMLİ

Kupa bizim takımlarımız için ligden daha önemli. Çünkü 32 takım arasına kaldıktan sonra 9 maçla Avrupa'ya pencereyi açıyorsunuz. En güzel örneklerden biri Akhisarspor. Bir ilçe takımı olarak tarih yazdı, kupayı kazandı, yetmedi, Süper Kupayı da müzesine götürdü. Ayrıca kupa, kulüplere iyi bir maddi kaynak da yaratıyor. Geçen sezon şampiyon Galatasaray, 8 milyon lirayı kasasına koymuştu."



Süper Lig'de bir Anadolu üstünlüğü gözleniyor. Alanyaspor uzun süre bayrağı taşıdı, şimdi de Sivasspor zirvede ışıldıyor. Sizce Yiğidolar şampiyon olabilir mi?

"Sivasspor yıllardır ligde iyi dereceler alan bir kulüp. Başkan Mecnun Odyakmaz 19 yıllık bilgi birikimiyle kulübü yönetiyor. Takımın başında da Rıza kaptan var. Niye Rıza kaptan var diyorum, Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki kaptanlığını Süper Lig'e de taşıyan bir nadide isim. Pek çok teknik adamda özellikle bende ayrı bir yeri var, Allah razı olsun. Futbol bilgisi süperdir. Sivasspor'u Mert, Emre Kılınç, Hakan Aslan ve Erdoğan Yeşilyurt'la hedefe götürüyor, bu çok daha önemli. Sivasspor'un içeride dışarıda yenemeyeceği takım yok. Üç büyüklerin sallantılı bir sezon geçirdiği bu ligde şampiyon olursa kimse şaşırmasın. Alanyaspor yeniden çıkış yapacaktır. Haftalarca lider gittiği için takımların hedefi olmuş, biraz gerilemişti, tekrar atakta. Başakşehir de her zaman kafayı uzatacaktır. Trabzon ve Beşiktaş da bu yarışta var.



Ya Göztepe? Zorlu fikstürden yüz akıyla çıktı. Şimdi 17 puanla 9.sırada. Sarı-kırmızılıların lig rotasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Göztepe için, "Felaket bir fikstürü var. Trabzon'a gidiyor, Alanya'ya gidiyor, içerde de Y.Malatya ve Fenerbahçe maçları var. Dibe çakılır" yorumları yapılıyordu. Ama sarı-kırmızılılar bu zor periyodda mükemmel sonuçlarla herkesi şaşırttılar, başarının zirvesine çıktılar. Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenmek, Y.Malatyaspor ve F.Bahçe'yi elden kaçırıp 4 maçta 8 puan almak kolay iş değil.



Şimdi üst üste iki Ankara deplasmanı var, A.Gücü ve G.Birliği'nden de puan alabilirler. Ama ikinci devrede olay tersine dönecek, büyük bir fikstür avantajıyla yeni stadında müthiş seyircisiyle Göztepe'yi kolay kolay kimse tutamaz.



HOROZ İYİ YOLDA

Denizlispor en kritik deplasmandan yüz akıyla çıktı, Gaziantep'ten 3 puanla döndü. Yeni bir golcüyü, Sacko'yu podyuma çıkarttılar. Horozların ligdeki pozisyonu nasıl sonuçlanabilir?

Denizlispor'da görevdeyken Yücel İldiz hoca ile birlikte hem Sacko hem de Barrow ve Estupinan'ın transferi için çok ısrar etmiştik. Sacko, A.Gücü'nde kalitesini göstermişti ama sakatlandı. Şimdi düzeldi, Horozlar artık ondan goller bekleyebilirler. Estupinan 23 yaşında genç bir oyuncu, sürekli şans verilir, tecrübe de kazanırsa Denizlispor'a çok katkı yapar. Barrow fırtına gibi bir adam, çalımlayamayacağı, geçemeyeceği oyuncu yok. Rodallega'nın golcülüğünü herkes biliyor. Bu dörtlü takımın gol sorununu kesinlikle çözecektir, hangi takımlarda var ki zaten böyle dörtlü.



HER KENTE FUTBOL AKADEMİLERİ KURULMALI

Türkiye'de altyapı özellikle büyük kulüpler için bir kambur olarak görülüyor. "İsim yapmış adama ver parayı oynat" hedefindeler. Altyapıya bir antrenörü "Dostlar alışverişte görsün" diye görevlendiriyorlar, iki ay sonra maaş vermemeye başlıyorlar, o da haklı olarak çekip gidiyor. Genç yetenekler yetiştirilmesi bir devlet ve federasyon politikasına bağlı. Her kentte bir Futbol Akademisi kurulmalı, gençler bir lise-üniversite eğitimi görür gibi yetiştirilmeli. Aslında altyapı muhteşem bir kaynak. Uzağa gitmeye gerek yok. Altınordu ve Trabzon yetiştirdikleri ve sattıkları oyuncularla ışıldıyorlar.

GÜRKAN ERTAÇ