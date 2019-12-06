Galatasaray kördüğüm

Son olarak kupada 2. Lig ekibi Tuzla’ya çarpılan ekip bu süreçte “Tamam mı, devam mı?” maçlarına çıkacak. Sosyal medyadan Terim’e de eleştiriler artarken yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla üç kulvarda sancılı günler yaşayan G.Saray'da sorunlar kördüğüm oldu. Sarı-kırmızılılar 10 gün içinde oynayacağı 4 kritik sınavla birlikte bu düğümü açmaya çalışacak. Son olarak sahasında 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a mağlup olan Aslan bu süreçte "Tamam mı, devam mı?" maçlarına çıkacak. Son iki haftadır ligde kazanamayan Cim Bom, evinde oynayacağı Alanya ve Ankaragücü sınavları ile lige tutunma planları yaparken 11 Aralık'taki PSG sınavı Avrupa, 17 Aralık'taki 2. Tuzla maçı ise ligdeki kaderini tayin edecek. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki bazı isimlerin gelişim göstermemesi sebebiyle kadro kurmakta da zorlanırken özellikle savunma ve hücum hattında büyük problem yaşanıyor.



TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Tüm bunların yanında taraftarlar da harekete geçmiş durumda. fatihterimistifa hashtagi Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alırken sarı-kırmızılıların bu kadroyla nasıl yol haritası belirleyeceği de merak konusu.

KABUSLA BAŞLADI

Lig ve kupa dahil olmak üzere 13 maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak olan Galatasaray'da İstanbul serüveni mağlubiyetle başladı. Galatasaray, 24. haftada iç sahada oynayacağı G.Birliği maçına kadar olan süreçte kupa da dahil olmak üzere 5 deplasmana çıkacak. 21. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 23.haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Tuzlaspor ile 17 Aralık'ta tur için mücadele edecek.

SOSYAL MEDYADA "TUZLA" PATLAMASI

Tuzlaspor'un galibiyeti sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Selin Ciğerci'nin eşi Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın, galibiyet sonrası "Çok şükür. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Bravo takım, tebrikler." diyerek beyaz tahta önündeki kahkaha atan pozu sosyal medyada çok konuşulurken Tuzla kulübü ise galibiyeti "Yine kazandık" şeklinde duyurdu.

YİNE FALCAO İDDİASI

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu Radamel Falcao ile ilgili Kolombiya'dan da çarpıcı bir iddia geldi. Tedavisinin ardından yeniden çalışmalara başlayan Kolombiyalı futbolcunun ayrılmayı düşündüğü ve futbol hayatına ABD MLS'te devam etmeyi planladığı iddia edildi. Fox Sports muhabiri Jorge Baravalle, Falcao'nun MLS Ligi'nde oynamayı düşündüğünü ve Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılma kararı alabileceğini iddia etti.