Karşıyaka'nın 6 hesabı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı müthiş serinin ardından geçen hafta Turgutluspor'a iç sahada son dakikada mağlup olan Karşıyaka, devrenin kalan 2 maçını kazanıp araya Play-Off hattında iyi konumda girmeyi hedefliyor.
Grupta pazar günü Belediye Derincespor deplasmanına çıkacak Kaf-Kaf, ardından Ofspor'u ağırlayıp ilk yarıyı tamamlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip grupta 14 maçta topladığı 24 puanla beşinci sırada yer alıyor. Karşıyaka'da Derincespor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyecek takımın en golcü ismi Doğukan'ın yerine Harun veya Mustafa Değirmenci'nin ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
DHA
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