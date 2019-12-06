Kartal kupada çok rahat

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor’u 3-0 mağlup ederek avantajı elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. eleme maçında Beşiktaş, sahasında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'u farklı yendi, avantajı kaptı: 3-0. 25'te Güven'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Elneny'nin kayarak yaptığı vuruş kaleci Süleyman'dan döndü. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Boyd'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 45+3'te Muhayer'in köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 51'de Kerem'in sağ kanattan topla ilerleyip verdiği pasta Halil'in kaleci Utku'nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top dışarı gitti. 84'de orta sahada bulunan Caner'in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru ilan eden golü attı: