Madalya avcısı Selendi

Ravza Bodur ve Tuğçe Damar'ın yer aldığı Milli Takım 16 ülkeden 234 sporcu arasında 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, bir büyük başarıya imza attı.

Manisa'nın Selendi ilçesinden Slovenya'nın Medvode kentinde gerçekleşen U-15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvasına katılan milli badminton sporcuları Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, 7 madalya ile döndü. Selendili milli sporcular Ravza Bodur ve Tuğçe Damar, 3 gün süren 16 ülkeden, 234 sporcunun 4 kategoride kürsü mücadelesi verdiği Slovenya'nın Medvode kentinde destan yazdı.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN TEBRİK

Turnuvada, 15 Yaşaltı Badminton Milli Takımı 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu. Turnuvada tek bayanlar kategorisinde altın madalya kazanan Selendi Belediyeli Ravza Bodur'un finaldeki rakibi yine milli takım ve Selendi Belediyeli badmintoncu Tuğçe Damar oldu. Tek bayanlarda takım arkadaşı olan rakibini yenen Ravza Bodur, altın madalya alırken Tuğçe Damar ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarışmaya Ravza Bodur ve Tuğçe Damar isimli sporcularıyla katılan Selendi Belediyespor, çekişmeli geçen müsabakalar genelinde kazandığı 2 altın madalya ile Selendi'nin gururu oldu. Selendi Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, sporcular Ravza Bodur ve Tuğçe Damar ile antrenörler beden eğitimi öğretmenleri Okan Demir ve Zeliha Demir çiftini tebrik etti.

ADEM ÇAKIR