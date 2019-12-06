Manisa FK ilki yasadı

15’i lig, 2’si kupa 17 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 5. tur ilk maçında Kayserispor’a 3-2 yenildi, turu rövanşa bıraktı

2. Lig Beyaz Grup ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig temsilcisi İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-2 yenildi, bu sezon resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu. 23'te Ziya'nın köşe atışında defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya'ya pasını verdi. Ziya ikinci kez ortasını yaptı, ön direkte Mert kafayı vurdu: 1-0.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

49'DA Furkan Polat'ın köşe vuruşunda kaleci Yusuf tuttuğu topu yere inerken elinden kaçırdı, boşta kalan topa Ziya tamamladı: 2-0. 51'de Ziya soldan topu taşıdı pasını Kravets plaseledi: 3-0. 66'da Ziya'nın ceza alanında topa eliyle temas etmesi üzerine penaltı kararı çıktı. Dilaver atışı ağlara yolladı: 3-1. 75'te sağdan Mehmet'in ortasına Zahit mükemmel vurdu: 3-2. 81'de Erhan çıkardı, Sinan bomboş pozisyonda kafayı dışarı attı, karşılaşma 3-2 sona erdi.