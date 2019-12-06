  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Manisa FK ilki yasadı

Manisa FK ilki yasadı

Manisa FK ilki yasadı
Giriş Tarihi: 6.12.2019

15’i lig, 2’si kupa 17 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 5. tur ilk maçında ’a 3-2 yenildi, turu rövanşa bıraktı

2. Lig Beyaz Grup ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig temsilcisi İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-2 yenildi, bu sezon resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu. 23'te Ziya'nın köşe atışında defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya'ya pasını verdi. Ziya ikinci kez ortasını yaptı, ön direkte Mert kafayı vurdu: 1-0.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
49'DA Furkan Polat'ın köşe vuruşunda kaleci Yusuf tuttuğu topu yere inerken elinden kaçırdı, boşta kalan topa Ziya tamamladı: 2-0. 51'de Ziya soldan topu taşıdı pasını Kravets plaseledi: 3-0. 66'da Ziya'nın ceza alanında topa eliyle temas etmesi üzerine penaltı kararı çıktı. Dilaver atışı ağlara yolladı: 3-1. 75'te sağdan Mehmet'in ortasına Zahit mükemmel vurdu: 3-2. 81'de Erhan çıkardı, Sinan bomboş pozisyonda kafayı dışarı attı, karşılaşma 3-2 sona erdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK ilki yasadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN