Mehmet Özdilek: Avantajlı dönüyoruz

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Altınordu'yu 5-3 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, “avantajlı bir skor elde ettik.” dedi.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de iki ayaklı kupa karşılaşmasında bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

Fazla süre almayan oyuncuları görme şansı bulduklarını belirten Özdilek, şunları kaydetti:

"Bu yönde hazır olanlar var, yetersiz olanlar var. Takım arzusunun yüksek olması önemliydi. Çok geniş ve derin bir kadroya sahip değiliz, 3 gün sonra tekrar bir maça çıkacağız. Bugün oynayanların maça bakış açısı beni memnun etti. İlk ayağını kazandık, şimdi rövanşa bakacağız ama avantajlı dönüyoruz. Bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum."

AA