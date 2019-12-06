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Menemen'de sağ bekler döndü

Menemen'de sağ bekler döndü

06.12.2019, 13:28

1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek 'da sakatlıkları bulunan sağ bekler Semih Ceylan ve 'ın tamamen iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı.

Ekol Göz Menemenspor'da iki oyuncunun da son idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldığı ifade edilirken, teknik direktör Cenk Laleci elmacık kemiği kırılan stoper Trtovac dışında eksiklerinin kalmadığını söyledi. Cenk Laleci, "Semih geçen hafta deplasmanda oynadığımız Boluspor maçının ilk yarısında sakatlanıp ikinci devre sahaya çıkamamıştı. Neyse ki sakatlığı atlattı. Canberk de iyi durumda. Takım içinde forma rekabeti üst seviyede, bu da bizim başarımızın sırlarından biri. Kim görev alırsa alsın takım için elinden geleni yapıyor. Sahadakiler ve kulübedekiler başarı için tek yürek oldu" diye konuştu.

DHA

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