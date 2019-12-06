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Şehzadeler başarı peşinde

Şehzadeler başarı peşinde
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu, 10-15 Aralık 2019' da Antalya'da düzenlenecek Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı olarak mücadele edecek. Milli Takım kafilesinde ayrıca bir antrenör ve bir de hakem yer alacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na Türk Milli Takımı olarak katılacak sporcularla, Milli Takım Heyeti'nin yemek sponsoru Kumrucu Seyfo Sanayi Şubesi'nde bir araya geldi. Milli Takım kafilesindeki sporcu ve antrenörlere şampiyonada başarılar dileyen Çelik, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 11 sporcusu Milli Takım formasıyla Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'nda bizleri en iyi şekilde temsil etmek için ter dökecek. Genç kardeşlerimiz Milli Takım forması giyerek bizleri zaten gururlandırmış ve sevindirmiştir. İnanıyorum ki şampiyonada da en güzel sonuçları alarak ülkemizi de gururlandıracak ve sevindireceklerdir. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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