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Yunusemre’nin judocularına moral

Yunusemre’nin judocularına moral
Giriş Tarihi: 6.12.2019

müsabakalarında olup 1. Lig’e çıkan mavi-beyazlılara yönetim doping yaptı.

Spor Toto Ümitler Judo Mix müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olarak 1. Lig'e yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları antrenmanlarına başladı. Şampiyon sporcuları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, başarılarından dolayı kutladı. Yener Kahyalar Judo Salonu'nda ziyaret eden Şişmanlar, judo antrenörleri Ali Atmaca, Halil Atmaca, Orhan Akdemir, Osman Öztürk, Cengiz Akdemir ve sporcuları tek tek kutladı. Şişmanlar, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'ın selamlarını iletti. Yakalanan Başarının gurur verici olduğunu belirten Şişmanlar, "Başarı çok çalışmanın sonucudur. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Belediye olarak sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Dereceye giren sporculara tişört hediye edilirken, sporcular şampiyonluk kupasını Cengiz Şişmanlar'a takdim etti.

CÜNEYT HASÇELİK

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