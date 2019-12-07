Akhisar 4 : 3 İstanbulspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 14. hafta mücadelesinde Akhisarspor, İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın 32. dakikada İstanbulspor'dan Cajic, kullandığı penaltı vuruşunda başarılı olamadı.

TFF 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Akhisarspor, evinde İstanbulspor'la girdiği gol düellosunu son dakikada kazandı: 4-3. Spor Toto Akhisar Stadı'nda 27'nci dakikada penaltıdan Burhan ve 52'nci dakikada Erhan'ın golleriyle 2 farklı öne geçen Akhisar, 59'uncu dakikada Cajic ve 60'ncı dakikada Eslem'in golleriyle sarsıldı. Burhan'la 69'uncu dakikada yeniden öne geçen ev sahibi 71'inci dakikada Onur'un golüne engel olamadı. Maçta son sözü sakatlıktan çıkarak ikinci yarıda oyuna dahil olan Cikalleshi, 90+1'inci dakikada söyledi. Akigo'da kaleci Gökhan, ilk yarıda İstanbulsporlu Cajic'in kullandığı penaltıyı kurtardı. Son 3 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Akhisarspor, bu skorla puanını 25'e çıkardı.

26'ncı dakikada ev sahibi öne geçti. Muhsin'in ceza sahası içinde Vrsajevic'e müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Burhan, topu filelerle buluşturdu: 1-0.



30'uncu dakikada bu kez konuk ekip penaltı kazandı. Erhan'ın ceza sahası içinde Muhammed'e yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Cajic'in vuruşunda kaleci Gökhan direğin dibinden topu kurtardı.



52'nci dakikada feark 2'ye çıktı. Erhan'ın kaptığı topla kontra atağa çıkan Muhammet ceza sahasına girerek Erhan'a pasını verdi. Erhan'ın şutu Alperen'den döndü. Topu tekrar önünde bulan Erhan bu kez affetmedi. 2-0.



59'uncu dakikada konuk ekip umatlandı. Diouf'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.



60'ıncı dakikada skor eşitlendi. Defansın arkasına atılan topta Tolga'nın müdahalesi yetersiz kalınca topu önünde bulan Eslem, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.



69'uncu dakikada ceza sahası içi son çizgide topla buluşan Vrsajevic'in ortasında altıpas içinde iyi yükselen Burhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.



71'inci dakikada Cajic'in ceza sahasına yaptığı ortada Bjarnason'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Onur'un kaleye gönderdiği şut ağlara gitti. 3-3



90+1'inci dakikada Aykut'un orta sahadan ceza sahasına yaptığı ortada Onur'un kafayla indirdiği topu önünde bulan Cikalleshi düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 4-3.

Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince Akhisarspor sahadan 4-3 galip ayrılan taraf oldu.

DHA