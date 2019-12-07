Akhisar’a sert rakip

TFF 1. Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Akigo, sahasında saat 19.00’da İstanbulspor’u ağırlayacak. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, rakiplerini yeneceklerini iddia etti.

TFF 1. Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen, oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet elde eden Akhisarspor, bugün evinde güçlü rakibi İstanbulspor ile oynayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Manisa temsilcisinde sakatlıktan çıkan Musa Nizam ile Cikalleshi düz koşulara başladı. Ege ekibinde Burhan Eşer, Alperen Babacan, Aykut Çeviker ve Taha Yalçıner'ın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında kart görmeleri halinde deplasmanda Balıkesirspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, rakiplerini yeneceklerini iddia etti.