  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Aslan çıkış peşinde

Aslan çıkış peşinde

Aslan çıkış peşinde
Giriş Tarihi: 7.12.2019

, kupa ve Avrupa’da bekleneni veremeyen bugün 20.00’de Aytemiz ile karşı karşıya geliyor

Süper Lig, kupa ve Avrupa'da hüsran yaşayan Galatasaray. bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son maçında Trabzonspor'la berabere kalan Aslan, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Alanya'yı yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen İstanbul ekibinde önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone, Falcao bu maçta forma giyemeyecek. Babel ve Feghouli'nin ise oynaması bekleniyor. Alanya'da ise sakatlığı süren Lokman ve Juanfran ile cezalı yıldız oyuncu Papiss Cisse de kadroda yer almayacak.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 15. haftada içerdeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina'nın ise kadroda yer alması bekleniyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN