Aslan çıkış peşinde

Süper Lig, kupa ve Avrupa’da bekleneni veremeyen Galatasaray bugün 20.00’de Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor

Süper Lig, kupa ve Avrupa'da hüsran yaşayan Galatasaray. bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son maçında Trabzonspor'la berabere kalan Aslan, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Alanya'yı yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen İstanbul ekibinde önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Luyindama, Andone, Falcao bu maçta forma giyemeyecek. Babel ve Feghouli'nin ise oynaması bekleniyor. Alanya'da ise sakatlığı süren Lokman ve Juanfran ile cezalı yıldız oyuncu Papiss Cisse de kadroda yer almayacak.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 15. haftada içerdeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina'nın ise kadroda yer alması bekleniyor