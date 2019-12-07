Aydın’ın Sultanları gönülleri fethetti

Mavi-beyazlı voleybolcular, amatör branşlara destek için Yenipazar’da düzenlenen turnuvada alkış topladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devreyi 7. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aydın'ın Sultanları, Yenipazar'da bulunan spor salonunda haftanın üç günü oynanan amatör turnuvaya destek olmak amacıyla katıldı. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaret eden mavi-beyazlılara, Yenipazar Kooperatifi'nin ürünlerinden hediye edildi. Aydın BŞB, Yenipazar Spor Salonu'nda Yenipazar karmasıyla özel bir maç yaptı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından minik çocuklar, kadın voleybolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli sporcu Meryem Boz, minik hayranlarına imza dağıttı. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erdem, amatör branşlara destek sağlayan sporculara teşekkür etti.

KUPADA RAKİP PTT SPOR

Aydın BŞB, AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi 1. etap karşılaşmasında bugün ilk maçına çıkacak. Mavibeyazlılar, Başkent deplasmanında PTT Spor önünde avantajlı bir skor arayacak. TVF Başkent Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Bu maçın rövanşı 12 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da Aydın'da oynanacak.

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