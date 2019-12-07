Estupinan tutulmuyor

Denizlispor’un kupada Altınordu’yu 5-3 yendiği maçta kilidi açan ve 2 gol atan Kolombiyalı golcü, ligde de Ç.Rize ve Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Süper Lig'de üst üste iki galibiyetle çıkışa geçerek derin bir nefes alan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altınordu'yu deplasmanda 5-3 yenerek yoluna doludizgin devam ediyor. Denizli temsilcisinde kupa maçında Altınordu'ya 2 gol atan Estupinan, kupanın Oscari oldu. Ligde Çaykur Rizespor'a ve Fenerbahçe'ye birer gol atan Kolombiyalı golcü, kupada da Hacettepe ve Altınordu'ya 2'şer gol kaydederek yıldızlaştı. Lig ve kupada 6 gole ulaşan Estupinan takımın en golcü futbolcusu oldu.

İYİ GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Kupa maçlarında 90'ar dakika oyunda kalan 23 yaşındaki yıldız futbolcu Denizlispor'la 7 lig maçına çıktı. 2 maçta ilk 11'de başladı. 5 maçta ise oyuna sonradan girdi. Toplam 233 dakika süre aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'un 4-0 kazandığı Hacettepe'ye 8 ve 72. dakikalarda 2 gol, yeşil-siyahlıların Altınordu'yu deplasmanda 5-3 yendiği maçta da 33. dakikada gol perdesini açan, 68. dakikada ise perdeyi kapatan gollere imza atan Estupinan, takımının başarılarında önemli rol oynadı.

SEBAHATTİN ALP