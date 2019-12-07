Galatasaray 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanın mimarı oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar Belhanda'nın golüyle 1-0 kazandı.

Bu skorla Galatasaray puanını 23'e yükseltirken, Alanyaspor 22 puanda kaldı.

MAÇ ÖZETİ

1' Maç başladı

3' Ömer Bayram'ın korner atışında karambolde kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırıyor.

5' GOL İPTAL| Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Adem Büyük kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak yapılan VAR kontrolleri sonrası Halil Umut Meler ofsayt gerekçesiyle topu iptal etti.

11' Bammou'nun ortasında Efecan'ın kafa vuruşunda araya Nagatomo girdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

15' Marcao'nun müdahalesinde Bammou yerde kaldı. Serbest atışı gösteren hakem Meler, Marcao'ya uyarıda bulundu.

19' PENALTI | Seri'nin defansın arkasına gönderdiği topta Mariano'nun ortası N'Sakala'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

21' GOL | Penaltıda atışının başına geçen Younes Belhanda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

22' SARI KART | Gerçekleşen Galatasaray kontraatağında Adem Büyük'ün yerde kalması sonucunda Siopis sarı kart gördü.

27' Belhanda'nın uzaktan şutu kaleci Marafona'da kaldı.

32' SARI KART | N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrası Jean Micheal Seri sarı kart gören isim oldu.

40' TEHLİKELİ POZİSYON | Ceza sahası içerisinde Ömer Bayram'ın yerden pasında Lemina'nın şutunu kaleci kornere çeldi.

41' Kullanılan kornerde Alanyaspor'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Belhanda'nın önünde kaldı. Faslı oyuncunun şutunu Marafona yine kornere çeldi.

45+2' Fernandes'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bammu'nun şutunda Marcao araya girdi.

45+3 İLK YARI SONA ERDİ | Hakem Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

51' Ömer Bayram'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören Wellinton, önümüzde hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.



57' Galatasaray'da Seri'nin ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

59' Alanyaspor'da birazdan Salih Uçan oyuna girecek.

61' Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Bammou, dönüp vurmayı denedi. Şutu kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

63' Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam'ın yerine Salih Uçan oyuna girdi.

74' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Jimmy Durmaz oyuna dahil oldu.

78' Sarı-kırmızılı ekipte Adem Büyük'ün yerine oyuna giren isim Radamel Falcao.

81' TEHLİKELİ POZİSYON | Alanyaspor'da ceza sahası içerisinde Bammu'nun şutunu Muslera kornere çeliyor.

83' Galatasaray'da son değişiklik de gerçekleşti. Jean Micheal Seri'nin yerine Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşmanın hakemi maça 4 dakika ilave etti.

90+2' Alanyaspor'da Bakasetas'ın şutu çerçeveyi bulmadı.