Kuşadası İlkögretim judoda pilot okul

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye ve Dünya Judo Federasyonları'nın "Spora Judo İle Başlıyorum" isimli projesi Kuşadası İlkokulu'nda başladı. İmzalanan protokol çerçevesinde Türkiye'deki 20 pilot okuldan biri olan Kuşadası İlkokulu'nda başlayan projede zaman sınırı bulunmuyor. Kuşadası ilköğretim Okulu'nda görevlendirilen ikinci kademe judo antrenörü Ömer Yaman, Ege Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği mezunu olduğunu belirterek, hem sporcu hem antrenör olarak milli takımda görev yaptığını söyledi. 7 yaşından beri judo sporunun içerisinde olduğunu belirten 36 yaşındaki Ömer Yaman, judonun hem beden hem ruhsal eğitim açısından çocuklara çok şey kattığını ifade etti, "Kuşadası Belediyesi'nin desteğini bekliyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS