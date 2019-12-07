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Büyüksehir voleybolda harika

Manisa Büyüksehir voleybolda harika
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Manisa Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Akhisargücü takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek, grubunda 2'de 2 yaptı. 2019-2020 Küçük Kızlar Voleybol Ligi'ne güzel bir başlangıç yapan yeşil-beyazlılar, ikinci hafta müsabakasında Akhisargücü Spor Kulübü önünde baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Akhisar'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manisa'nın Sultanları, ilk iki seti 25-16 ve 25-18'lik skorlarla alıp 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın üçüncü ve son setinde rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Manisa BŞB, seti 26-24 karşılaşmayı da 3-0 kazanmasını bildi.

CÜNEYT HASÇELİK

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