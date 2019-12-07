Manisa FK ilk kez kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta namağlup yoluna devam eden Manisa FK, bu sezon yenilgiyi kupada yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup yoluna devam eden Manisa FK bu sezon 18. resmi maçında ilk yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Kayserispor önünde 3-2'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ligde 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlikle yoluna devam ediyor.

ERTEKİN MEMNUN

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Payasspor ve Elazığ Belediyespor'u elemeyi başarmıştı. Manisa FK bu sezon ilk kez sahadan mağlup ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, "Seyir zevki yüksek bir maç oldu" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'deki rakibimizle başa baş oynadık. Bizim adımıza son derece sevindirici tablo var. Sadece skor bizi sevindirmedi. Ama maçın başından sonuna kadar oyuncularım son derece iyi mücadele etti. Kayserispor sahada genç oyuncularla yer aldı. Onlar da iyi mücadele ettiler. Kazandıkları için onları tebrik ediyorum" dedi.