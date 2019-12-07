Play-off savaşı

Manisa BŞB, Konya'yı mağlup edip 6. sıraya yükseldi. Akhisar ve Balıkesir BŞB hafta içinde bozguna uğradı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, haftaya lider giren Lokman Hekim Fethiye Bld.‘yi yenerek nefes aldı.
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off ateşi yandı. Ege'nin 5 temsilcisi ilk 9 takım arasında yer alabilmek için savaş veriyor. Manisa BŞB, konuk ettiği Konyaspor'u 65-52'lik skorla yenip, 9. maçında 5. galibiyetine imza attı. 6. sıraya yükselen yeşilbeyazlılar, bugün saat 16.00'da Balıkesir BŞB deplasmanına çıkıyor. Akhisar Belediye, Bornova Belediye'ye 79-64 kaybetti, 5. sıraya geriledi. İki maçlık galibiyet serisi biten yeşil-beyazlılar, bugün saat 17.00'de Mamak Belediye'yle oynuyor.
DENİZLİ MORAL BULDU
İstikrarsız sonuçlar alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, haftaya lider giren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 89-78'lik sonuçla dize getirip, Play-Off yolunda umut tazeledi. 9. maçında 4. galibiyetini alan yeşil-mavililer, bugün saat 17.30'da Anadolu Basket deplasmanında terleyecek. İkinci sıraya gerileyen Fethiye Belediye ise, saat 17.00'de Bornova Belediye'yi ağırlıyor. Balıkesir BŞB, Final Gençlik deplasmanında 93-86 mağlup olarak, 4. sıraya geriledi. Hafta içinde Samsunspor'u 73-60 yenen Petkimspor liderliğe yükseldi.
ÜMİT YÖNEY
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