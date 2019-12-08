Bal-Kes istediğini aldı

Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, Fatih Karagümrük karşısında etkili bir oyun oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. Maçtan beraberlikle ayrıldı

TFF 1. Lig'de oynadığı son iki maçta galip gelemeyen Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, deplasmanda güçlü rakibi Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 19'da sol kanatta topla buluşan Emeghara'nın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Vukovic tek hamlede kontrol etti. 24'te Foxi'nin şutu kalecide kaldı. 38'de Fatih'in kafa vuruşunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

GLUMAC KAÇIRDI

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Mrsic'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 71'de Sezer'in pasında Hodzic'in şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 79'da Oğuzhan'ın kullandığı korner atışında Glumac'ın kafa şutunda top üst direği yalayarak auta çıktı. Karşılaşma 0-0 bitti.



KURŞUNLU'DAN REVİZYON

Ekol Hastaneleri Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, Karagümrük maçının ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam, kırmızı-beyazlı ekibin geçen hafta evinde Hatayspor'a 1-0 yenildiği maçta 11'de oynayan Rahmi Anıl Başaran ile Doğa İşeri'yi yedek kulübesine çekti. Ramazan Kurşunlu, Doğa İşeri'nin yerine Batuhan İşçiler'e, Rahmi Anıl Başaran'ın yerine de Sezer Özmen'e görev verdi. Anıl Taşdemir, Otoo ve Kağan da yedekler arasındaydı.