Galatasaray nefes aldı

Sarı kırmızılılar 20. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Muslera kalesinde devleşerek takımını zafere taşıdı.Bu sezon Süper Lig’de en az gol yiyen takım olan Galatasaray (12), Alanyaspor maçı ile birlikte ligde 6. kez kalesini de gole kapadı.

Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u yenerek nefes aldı: 1-0. 3. dakikada Nagatomo sol kanattan son çizgiye inerek ortaladı, savunmadan seken topa Mariano vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı. 5'te Mariano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ömer kullandı.

ADEM'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği topu Adem Büyük kafayla filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bildirilince gol geçerlilik kazanmadı. 19'da Seri'nin ceza sahasına gönderdiği topta Mariano bekletmeden içeriye ortaladı. Bu pozisyonda top N'Sakala'nın eline çarpınca Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 20'de kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, yaptığı plase vuruşla Galatasaray'ı öne geçiren isim oldu: 1-0. 64'te ceza sahası içi sağında topu alan Bakasetas'ın uzak köşeye gönderdiği topa kaleci Muslera uzanıp şık bir kurtarış yaptı.

MUSLERA DUVAR ÖRDÜ

Sola açılan meşin yuvarlak Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncu, uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı. 71'de Welinton'un sağdan ortasında altıpas önünde Caulker'in vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın soluna gitti. Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi. 81'de Nsakala'nın soldan ortasında ön direkteki Bakasetas'tan seken top arka direkteki Bammou'nun önünde kaldı. Futbolcunun şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan Muslera'ya çarpan top kornere gitti. Maç 1-0 sona erdi.

TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli sakatlığı nedeniyle müsabakanın kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Jean Michael Seri ilk 11'de forma giydi. Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Ryan Babel ve Florin Andone ile ameliyat edilen Christian Luyindama da maçın kadrosunda bulunmadı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Şener Özbayraklı da maça yedek kulübesinde başladı.

TRİBÜNDEN BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarı havanın soğuk olmasına rağmen takımlarını Alanya önünde yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı'na akın eden sarı-kırmızılılar takımlarına 90 dakika destek verdi. G.Saraylı taraftarlar mücadele öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağırıp alkışlarken, teknik direktör Fatih Terim'e de büyük destek vardı.