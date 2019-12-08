Gol düellosu Akhisar’ın

İstanbulspor karşısında üç kez öne geçmesine rağmen üstünlüğükoruyamayan Akhisarspor, 90+1’de Cikalleshi’nin golüyle üç puana uzandı.

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti. 26'da Muhsin'in Vrsajevic'e müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 27'de Burhan, topu filelerle buluşturdu: 1-0. 30'da Erhan'ın ceza sahası içinde Muhammed'e yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi, Cajic atışı kaçırdı. 52'de Muhammet pasını verdi, Erhan'ın şutu Alperen'den döndü. Topu tekrar önünde bulan Erhan topu ağlarla buluşturdu: 2-0. CİKALLESHİ SAHNE ALDI

59'da Diouf'un ara pasında Cajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 60'da topla buluşan Eslem, topu ağlara gönderdi: 2-2. 69'da Vrsajevic'in ortasında Burhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2. 71'de Bjarnason'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Onur topu ağlara yolladı: 3-3. 90+1'de Onur Ayık'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Sokol Cikalleshi düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 4-3. KENAN MOLLA