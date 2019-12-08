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Haydi Altınordu

Haydi Altınordu
Giriş Tarihi: 8.12.2019

1. Lig’de sıkıntılı günler geçiren ekibi, evinde saat 16.30’da ’u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek 2'de 2 yapma fırsatını kaçıran Altınordu, bugün evinde kendisi gibi düşme hattında yer alan Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN Sports Max HD 2'den naklen yayınlanacak. Ligde 10 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, bir basamak altında yer alan 9 puanlı rakibini yenerek moral bulmak ve ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Altınordu'da sağ bek Kerim ve sol kanat Anıl'ın iyileştiği öğrenildi. İki futbolcunun forma giymesi bekleniyor. Ligdeki tek galibiyetini iç sahada alan Adanaspor 11 haftadır 3 puan yüzü göremedi.

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