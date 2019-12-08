Horoz’a sert rakip

Son iki maçını kazanan Denizlispor, saat 16.30’da ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Ege ekibi Denizlispor bugün son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Hafta içinde de kupada Altınordu'yu deplasmanda 5-3'lük sonuçla geçen yeşil-siyahlılar başarılı grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. TEKNİK direktör Mehmet Özdilek, hafta boyunca bu kritik maç için oyuncularını uyarırken galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti. KARŞILAŞMAYA taraftarların da büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Yönetim bu önemli mücadelenin bilet fiyatlarını loca önü 100 TL, maraton 100 TL, VIP

50 TL, kapalı B ve D Üst 40 TL, A ve E Tribünleri 30 TL,

Kale Arkası 10 TL, Misafir 10 TL olarak belirledi.