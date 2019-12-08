Muğla minderde rakip tanımıyor

Mersin’de yapılan Türkiye İmam Hatip Liseler arası Güreş Şampiyonası’nda 20 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde eden Muğlalı sporcular alkışlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole bağlı olarak Türkiye Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakaları sona erdi. Bin 500 civarında sporcunun ter döktüğü müsabakalar nefesleri kesti. Muğlalı öğrenciler müsabakalarda 20 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti. Takım halinde Türkiye birincisi olan Muğlalı öğrenciler Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

'ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK'

Güreşcilerle gurur duyduklarını belirten Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bakanlığımız Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu işbirliğinde yeni bir proje çalışması gerçekleştirdik ve İmam Hatip öğrencilerimizi güreşle buluşturduk. Bu proje ile minderle tanışan öğrencilerimizin arasından ilerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Minderde altyapıyı sağlam tutuyoruz. Mersin'de iki gün süren müsabakalarda sporcularımızın gösterdiği üstün başarı bizleri son derece memnun etti. Başta öğrencilerim ve öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye İmam Hatip Liseler arası Güreş Şampiyonası finalleri Nisan ayında yapılacak.

ADEM ÜLKER