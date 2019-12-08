Muriç’e hücum

Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle toplamda 9 gole ulaşan Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü için Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Leicester ve Almanya’dan E.Frankfurt takipte

F.Bahçe'nin G.Birliği'ni 5-2 yendiği maçta yine başrolde olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, performansıyla birçok kulübün dikkatini çekerken yıldız isim için devre arasında yoğun trafik yaşanıyor. Sezon başından beri gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Muriç'i son olarak üç kulübün izlediği ve devre arasında sarılacivertlilerin kapısını çalacakları öne sürüldü. Ülker Stadı'ndaki randevuda Fransız kulübü Monaco, İngiltere ekibi Leicester City ve Alman temsilcisi E.Frankfurt'un yetkililerinin hazır bulunduğu ve oyuncuyla ilgili notlar tuttukları öğrenildi. Ligde bu sezon gol sayısını 9'a çıkartan Muriç, 2019 yılının da en iyisi olarak dikkat çekiyor. Kosova'lı yıldız 2019 yılı içerisinde oynadığı 30 lig maçında 21 golle ilk sırada yer alırken oyuncuyu Alanyasporlu Papiss Cisse 20 gol ile, Beşiktaşlı Burak Yılmaz ise 16 gol ile takip ediyor.

3. KEZ 5 ATTILAR

Sosyal medyadan da oyuncuyla ilgili mesaj yağarken takım bu sezon 3. kez 5 gol atarak maç kazandı. Süper Lig'de 6. iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü (5-0) ve İttifak Holding Konyaspor'dan (5-1) sonra Gençlerbirliği'ni de 5 golle yendi.