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Pınar KSK kaza yaptı

Pınar KSK kaza yaptı
Giriş Tarihi: 8.12.2019

ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda TOFAŞa 94-88 yenildi. Karşılaşmaya sert savunmayla başlayıp rakibine kolay hücum şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, kazandığı topları Taylor ve Morgan ile sayıya çevirince 4. dakikayı 10-2 önde geçti. İlk çeyrek 24-24 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyota iki takım da pota altını daha aktif kullanarak başladı. Barış ile Lojeski'yi daha iyi kullanınca çeyreği 46-44 önde bitirdi.

SON BÖLÜMDE DAHA ETKİLİYDİ
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Karşıyaka, M'Baye ve Morgan ile isabetli atışlar bularak 22. dakikayı 51-48 üstün geçti. Son dakikayı iyi değerlendirerek Semih Erden ve Kennedy ile ekstra atışlar bulan İzmir temsilcisi, final periyotuna 71-69 önde girdi. Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Williams ve Mejia'nın büyük efor sarf ettiği kalan saniyeleri daha etkili kullanan TOFAŞ, maçı 94-88 kazandı.

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