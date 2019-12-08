Trabzonspor’un Antalya seferi

Bordo-mavililerin Güney ekibi ile olan maçı 16.30’da başlayacak, bu sınavda Y.Kemal Uğurlu düdük çalacak

Süper Lig'de geçen hafta G.Saray ile berabere kalan Trabzonspor bugün deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Siezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak'ın sakatlığı sürerken Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa daforma giyemeyecek. Ünal Karaman, bu oyuncunun yerine Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile iki maçlık cezası biten Abdulkadir Parmak'a formayı vermesi bekleniyor.

47. KARŞILAŞMA

İki ekip ligde 47. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililerin 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.