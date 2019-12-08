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'dan 'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

08.12.2019, 16:31

kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında 'nın ile 'nın Genk takımları arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Napoli'deki San Paolo Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.

AA

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