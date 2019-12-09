Baba-oğul Sarıca karşı karşıya

A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Darüşşafaka'nın Gençler Ligi takımında forma giyen oğlu Efe Sarıca'ya rakip olacak.

A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta oğlu Efe Sarıca'ya rakip olacak. Sarıca'nın Darüşşafaka'nın Gençler Ligi takımında forma giyen 17 yaşındaki küçük oğlu Efe, kariyerinin ilk Süper Lig maçına cumartesi günü Beşiktaş Sompo Sigorta önünde çıktı. Genç oyuncu, Darüşşafaka Tekfen'in 78-59 kazandığı maçta 3 dakika 30 saniye süre alıp 2 ribaund, 1 top çalmayla oynadı. Gençler Ligi'nde 11 numaralı formayı terleten Efe Sarıca, ilk Süper Lig maçında sporculuk kariyerinde Anadolu Efes'in efsane basketbolcularından olan Ufuk Sarıca'yla özdeşleşen 15 numaralı formayı giydi.





Süper Lig'de bu sezon 3 yıl sonra yuvaya dönen Ufuk Sarıca yönetiminde zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen ile 15 Aralık Pazar günü İzmir'de rakip olacak. Efe Sarıca, Darüşşafaka teknik heyeti tarafından genç takımın Gaziantep Basketbol deplasmanı yerine bu maçta kadroya alınırsa ilk kez babasının karşısına çıkmanın heyecanını yaşayacak. Karşıyaka, bu mücadeleden önce çarşamba günü FIBA Europe Cup 2'nci Tur ilk maçında Hollanda'da Leiden'e konuk olacak.



ÇINAR'DAN HAKEMLERE TEPKİ



ING Basketbol Süper Ligi'nde 11 haftada 2'nci yenilgisini Tofaş deplasmanında alan Pınar Karşıyaka'da maçın hakemlerinin kötü yönetimine tepkiler sürüyor. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, "Hedefleri doğrultusunda, mevcut şartlar içerisinde ortaya emek ve çaba koyan bunca takımın yer aldığı ligde, belki de ligin üst sıralarının şekillenmesinde bu denli önem arz edecek bir müsabakanın hakem üçlüsü ataması ve yönetim şekli böyle mi olmalıydı" açıklamasını yaptı. Selim Çınar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Maçta her iki takım da tebriği hak etti. Hüküm vericilerin de bu seviyeye ayak uydurabilmiş olmalarını isterdik. Maalesef maçın içerisinde de birçok kez yanlış yorum ve kararlar verdiklerine inandığımız hakem üçlüsünün, maçın son bölümünde rakibimize çalmadıkları hatalı yürüme pozisyonları ve oyuncularımıza çalınan fauller ortadadır. Bununla birlikte vermiş oldukları sportmenlik dışı faul kararları ile sportmenlik dışı faul kavramına yeni bir nitelik kazandırdıkları kanısındayız. Özellikle maçın karar anlarında yapmış oldukları hatalarla, mücadelenin seyrine etki ettikleri tarafımızca net olmakla birlikte, basketbol kamuoyunun dikkatini ve takdirini de rica ediyoruz. Sözünü ettiğim kararlardaki tercihlerin gerçekten hata olduğuna inanmak istiyoruz."

DHA