Balıkesirspor gurbette kayıp

TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor, gurbette gülmüyor. Son oynadığı 5 maçta galibiyete hasret kalan, hafta içinde Ali Tandoğan'ın istifa etmesinin ardından dümene Ramazan Kurşunlu'yu geçiren Bal-Kes, Karagümrük önünde golsüz berabere kalıp deplasmandaki 364 günlük 3 puan hasretini de sonlandıramadı.

TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor, gurbette gülmüyor. Son oynadığı 5 maçta galibiyete hasret kalan, hafta içinde Ali Tandoğan'ın istifa etmesinin ardından dümene Ramazan Kurşunlu'yu geçiren Bal-Kes, Karagümrük önünde golsüz berabere kalıp deplasmandaki 364 günlük 3 puan hasretini de sonlandıramadı. 10 Aralık 2018 tarihinde Gaziantep FK'yı 2-0 yendikten sonra dış sahada 3 puanı bir arada göremeyen Balıkesirspor, bu sezon gurbette 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 15 deplasman maçından 3'ünde berabere kalan, 12'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, kabus yaşıyor. Kurşunlu, "1 puan aldık mutluyuz ve sevinçliyiz. Zamanla daha iyi olacağız" diye konuştu.