Beşiktaş’ın Umut’u var

Siyah-beyazlılar 10 kişi kalan rakibi önünde ecel terleri döktüğü maçta Caner ve Umut’un (2) golleriyle üç puana uzandı,takibi sürdürdü

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, deplasamanda iki kez geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı mağlup etti: 2-3. 15. dakikada Ben Youssef'i şık çalımla geçen Atiba, ceza yayı üzerinde Karim Hafez'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 24'de sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ceza alanı içine ortaladı. Koita'nın şutunda kaleci Karius topu çeldi. Seken topun sahibi olan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'ı dinleyen hakem Arda Kardeşler, gol kararı verdi: 1-0. 39'da Diaby'nin pasıyla son çizgiye inen Gökhan Gönül, arka direğe açtığı ortada dar açıdan Caner Erkin'in vuruşunda top filelerle gitti: 1-1. 56'da Quaresma'nın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Hajrandinovic'in içeri çevirdiği topa arka direkte Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 71'de sağ tarafta topla buluşan Gökhan Gönül'ün son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada arka direkte Umut Nayir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 90+ 5'te sağ taraftan Lens'in son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut skoru belirledi: 2-3.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

KASIMPAŞA'NIN sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı mücadele etti. Portekizli futbolcu Quaresma, Süper Lig'de ilk defa Beşiktaş'a rakip oldu. Ricardo Quaresma, daha önce ülkesinin Porto takımıyla siyah-beyazlı ekibe karşı forma giymişti. Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesinde Quaresma lehine tezahüratta bulundu. Karşılaşma öncesi, vefat eden eski milli oyuncu Tuncay Mesçi için saygı duruşu yapıldı.



AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesine göre lacivert-beyazlı takımın karşısına tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Georges- Kevin N'Koudou'nun yerine Pedro Rebocho'ya görev verdi. Avcı, Kayserispor'u 4-1 yenen kadrodaki Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Diaby'i Kasımpaşa maçında da görevlendirdi.