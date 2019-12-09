Fethiye’den üçlük

3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen lacivert-beyazlılar, sahasında Fatsa’yı, Mert Caymaz’ın golüyle geçti lider Kocaeli’yi takibini sürdürdü

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u tek golle geçti, lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü: 1-0. 14. dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Camal, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı, topu Kaleci Ömürcan güçlükle kornere çeldi. 15'te defanstan atılan uzun topa koştu, kaleci Ömürcan ile birlikte topa yükseldi ve kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla direği sıyırarak, yandan auta gitti. 35'te Erdi sol taraftan ortaladı, Mert Caymaz topun gelişine nefis vurdu, kaleci Ömürcan'ın bakışları altında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 38'de Anıl Gir ceza alanı içinde topla buluştu, vuruşunda kaleci Ömürcan topu güçlükle çıkardı, dönen topu defans uzaklaştırdı. Devre 1-0 sona erdi. 48'de Aykut sağdan ortaladı, İbrahim bomboş pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Ömürcan topu kornere çeldi. 51'de araya atılan topla buluşan İbrahim, kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı, vuruşu kalecide kaldı. Maçta başka gol olmadı, Fethiyespor 1-0 kazandı.



ERDOĞAN CANKUŞ