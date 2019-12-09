Horoz teslim olmadı

İlk devresi golsüz sona eren maçta Visca’nın golüyle geriye düşen yeşil-siyahlılar Barrow ile skoru eşitledi. Barrow’un bir topu direkte patladı

SEBAHATTİN ALP

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e geçit vermedi: 1-1. 9. dakikada İrfan Can'ın arapasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, ancak savunmada Oğuz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi. 18'de Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından vurdu, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. 29'da Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu kaleci Stachowiak son anda çelmeyi başardı. 45'te topu önünde bulan Sacko'nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok zorlukla çıkardı, karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi.

RODALLEGA YİNE FIRSATI KAÇIRDI

54'te Clichy'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca, altıpasın sağından vurdu: 0-1. 60'te Sacko'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow çok sert vurdu: 1-1. 72'de Barrow ortaladı, Sacko gelişine vurdu top üstten dışarıya çıktı. 82'de Burak'ın yerden pasında Rodallega topu ıskaladı net fırsat kaçtı. 90+6. dakikada Estupinan'ın getirdiği topu önünde bulan Barrow'un şutunda top yan direkte patladı, maç 1-1 bitti.



DENİZLİ'DE ISAAC SACKEY CEZALI DURUMA DÜSTÜ

YUKATEL Denizlispor'da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında sarı kart gören Isaac Sackey, Başakşehir maçının 27. dakikasında 4. sarı kartını görünce cezalı duruma düştü. Sackey, Trabzonspor'la deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada görev alamayacak.



PAHALI BİLETLERE TARAFTAR TEPKİSİ

Denizlispor yönetimi maç öncesi askerlere maraton ve kapalı tribününün önlerinde ücretsiz passolig dağıttı. Yeşil Cephe Taraftar Grubu askerlere bedave bilet uygulamasına sosyal medya hesaplarından ve maç öncesi tepki gösterdi. Maraton tribün 100 lira olunca, kombine harici bilet alıp maratona giren seyirci yok denecek kadar azdı. Maç biletlerini pahalı bulan yeşil-siyahlı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye sık sık tepki gösterdi. İstifa çağrısı yapan taraftarlarla locada bulunan bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Locadaki taraftar uzaklaşınca tartışma büyümedi.

OKAN BURUK'A SEVGİ GÖSTERİSİ

11 haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Başakşehir (7 galibiyet, 4 beraberlik), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Buna ek olarak, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Buruk, maç öncesi yeşil-siyahlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Buruk, Denizlispor'un maskotu haline gelen papağanı omzuna alıp fotoğraf çektirdi.