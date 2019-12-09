İzmirspor fırtınası

BAL 10. Grup’ta deplasmanda Yalova Kadıköyspor’u dize getiren lacivert beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) dün ilginç sonuçlar alındı. BAL 10. Grup'ta mücadele eden İzmirspor, deplasmanda Yalova Kadıköyspor'u 2-0 yendi. İzmir temsilcisi oynadığı son 5 maçı da kazanarak çıkışını sürdürdü. Bu grupta liderliğini sürdüren Çiğli Belediyespor, deplasmanda Gebzespor'a 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Torbalıspor, Atlasspor'u 3-2'lik skorla dize getirdi. Bucaspor evinde Yalovaspor'a 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 8. Grup'ta namağlup Bergama Belediyespor deplasmanda Uşak ekibi Bölmespor'u 3-1 yenerek liderliğini korudu. Aliağa FK, sahasında Bigadiç Bld'yi 1-0, Ayvalıkgücü, Manisa Sanayispor'u 2-0, Bornova Yeşilova da Salihli Belediyespor'u 3-1 yendi. Sökespor ise evinde Sandıklıspor'a 3-2 mağlup oldu.