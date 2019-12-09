Kasaba’nın keyfi kaçtı

3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk kovalayan kırmızı-siyahlılar, Mithat ve Onur’un attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı, son 10 dakikada yediği gollerle 2 puan kaybetti

3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, evinde konuk ettiği Erbaaspor önünde 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı, son 10 dakikada yediği gollerle 2 puan kaybetti ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı: 2-2. 14. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mithat'ın şutu farklı şekilde auta gitti. 18'de Turgutluspor etkili geldi. Bu dakikada Ferhat ile Onur'un verkaçındü topla buluşan Onur'un şık vuruşu direğin dibinden auta gitti. 32'de Abdülkadir'in ortasında Onur'un indirdiği topa gelişine harika vuran Mithat topu doksana gönderdi: 1-0. 36'da Turgutluspor sağ kanattan Necmi ile etkili geldi. Necmi'nin sağdan ortasında topa dokunan Onur farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı Kasaba'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TURGUTLU BÜYÜK ŞOK YAŞADI

67. dakikada İsmail Baydil'in ortasında arka direkte topla buluşan İsmail Bulut'un çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı. 80'de Erbaaspor'un kazandığı serbest atışta İsmail Bulut'un ortasında arka direkte Hüseyin topu ağlara yolladı: 2-1. 81'de Turgutluspor ceza alanı içerisinde Mithat rakibini düşürdü ve hakem penaltı verdi. Topun başına gelen İsmail Bulut topu auta yolladı. 89'da Turgutluspor topu çıkarken kaptırdı. Erbaaspor'un hızlı hücumunda savunmanın arkasına sarkan Oğuzhan topu ağlara yolladı, skoru belirledi Turgutluspor şoke oldu: 2-2.

İLKER UYAR