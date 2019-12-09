Kızılcabölük evinde kayıp

3. Lig 1. Grup’ta alt sıralardan uzaklaşma savaşı veren Mekik Çatalcaspor’a diş geçiremedi

3. Lig 1. Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Kızılcabölükspor, evinde Çatalcaspor'a diş geçiremedi, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı: 0-0. 12. dakikada Ali'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Melih'in yaklaşık 25 metreden sert vuruşunu kaleci Kadir iki hamlede kontrol etti. 14'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Faruk'un sert vuruşunda kaleci Bahadır topu köşeden güçlükle kornere tokatladı. 32'de Melih'in yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 38'de Ali ile verkaça giren Taygun'un penaltı noktası üzerinde sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

MUSTAFA FIRSATLARI HARCADI

71'de Melih'in pası ile ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mustafa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 76'da Melih'le verkaça giren Mustafa'nın ceza sahası içinde plase vuruşunu kaleci Kadir iki hamlede kontrol etti. 77'de sol kanattan bindiren Serkan'ın ortasını ceza sahası içinde Ertuğrul kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sedat'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Mücadele 0-0 bitti.



SEBAHATTİN ALP