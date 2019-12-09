  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Manisa Play-Off aşkıyla

Manisa Play-Off aşkıyla

Manisa Play-Off aşkıyla
Giriş Tarihi: 9.12.2019

’de Ege derbisinde ’yi deplasmanda mağlup eden yeşil-beyazlı takım, 6. galibiyetini alıp, 4. sıraya çıktı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) zirve mücadelesi veren Ege'nin iki temsilcisinin maçında Manisa BŞB, deplasmanda Balıkesir BŞB'yi 82-78'lik skorla mağlup etti. Maça kötü başlayan ve Gökhan-Jefferson ikilisinin basketlerinhe engel olamayan yeşil-beyazlılar, ilk periyotu 22-14 geride tamamladı. İkinci periyotta Özgür- Alican ikilisiyle sayılar bulan Manisa BŞB, Umipig'in de skora katkısıyla devreyi 46-40 galip kapattı. Üçüncü periyotta hücumlardan boş dönen yeşil-beyazlılar, Mack-Jefferson ikilisini durduramadı, son bölüme 67-61 mağlup girdi. Son bölümde savunmayı sertleştiren Manisa BŞB, salondan 82-78 galip ayrıldı, 4. sıraya yükseldi. Özgür ve Alican 21'er, Umipig 18 sayıyla zaferin başmimarları oldu.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa Play-Off aşkıyla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN