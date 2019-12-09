Manisa Play-Off aşkıyla

TBL’de Ege derbisinde Balıkesir BŞB’yi deplasmanda mağlup eden yeşil-beyazlı takım, 6. galibiyetini alıp, 4. sıraya çıktı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) zirve mücadelesi veren Ege'nin iki temsilcisinin maçında Manisa BŞB, deplasmanda Balıkesir BŞB'yi 82-78'lik skorla mağlup etti. Maça kötü başlayan ve Gökhan-Jefferson ikilisinin basketlerinhe engel olamayan yeşil-beyazlılar, ilk periyotu 22-14 geride tamamladı. İkinci periyotta Özgür- Alican ikilisiyle sayılar bulan Manisa BŞB, Umipig'in de skora katkısıyla devreyi 46-40 galip kapattı. Üçüncü periyotta hücumlardan boş dönen yeşil-beyazlılar, Mack-Jefferson ikilisini durduramadı, son bölüme 67-61 mağlup girdi. Son bölümde savunmayı sertleştiren Manisa BŞB, salondan 82-78 galip ayrıldı, 4. sıraya yükseldi. Özgür ve Alican 21'er, Umipig 18 sayıyla zaferin başmimarları oldu.

CÜNEYT HASÇELİK