Manisa’ya soğuk duş

Resmi maçlardaki ilk yenilgisini hafta içinde kupada Kayseri’ye karşı alan siyah-beyazlılar, evinde İnegölspor’a çarpıldı, yarışta ağır bir yara aldı
2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta GMG Kırklarelispor'la golsüz berabere kalan lider Manisa FK, kendi seyircisi önünde İnegölspor'a 2-0 kaybederek büyük bir sürprize imza attı. 5. dakikada gelişen Manisa atağında Oğuz ceza sahasına girerken düşürüldü. Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Şener topu son anda kornere tokatladı.
DİREKLER İZİN VERMEDİ
19. dakikada Dilaver soldan indi ortasında Serdar'ın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. 34. dakikada Cengiz'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ömer gole izin vermedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 48'de kullanılanı korner atışında karambolde topu önünde bulan Erman'ın sert şutu auta çıktı. 62'de Onur Kolay'ın rakip ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez sert şutunda top direkten döndü.
MANİSA FK DİRENEMEDİ
75'te ceza sahası içindeki karambolde, Bilal'in sol ayağıyla sert şutu ağlara gitti: 0-1. 80'de ani gelişen İnegöl atağında Cengiz, kaleci Ömer'le karşı karşıya kaldı ve aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-2. 88'de Nizamettin'in ortasında Sinan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı, maç 2-0 sona erdi.
CÜNEYT HASÇELİK
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