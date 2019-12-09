Onun gibisi yok

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Muslera, Alanya maçındaki performansıyla haftanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken Uruguaylı kaleci Türkiye’deki en iyi 2. dönemini yaşıyor

Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanya maçındaki başarılı kurtarışlarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Ligde çıktığı 13 karşılaşmada 10 gol yiyen başarılı kaleci sarı-kırmızılı takımdaki en iyi ikinci sezonunu geçiriyor. Galatasaray'da kazandığı 14 kupayla sarı-kırmızılı ekipte en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu rekoruna sahip durumundaki Muslera, en iyi dönemi olarak gösterilen 2011-2012'deki maç başına 0,74 gol yeme ortalamasının ardından bu sezon ise 0,76 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.

ALANYA'YA GEÇİT YOK

Bu sezon Süper Lig'de yüzde 81 kurtarış yüzdesine ulaşan tecrübeli kaleci ceza sahası dışından gelen şutlarda da inanılmaz kurtarış yüzdesine sahip. Aytemiz Alanyaspor maçında yaptığı 5 kurtarışla galibiyette önemli rol oynayan Muslera bu sezon ligde görev yaptığı 13 karşılaşmanın 6'sında rakiplerin gol bulmasına izin vermedi.



MUSLERA ÇILGINLIĞI

Muslera'nın performansı sosyal medyada da çok konuşuldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, 2014 Dünya Kupası'nda oynanan Uruguay-İngiltere maçında harikalar yaratan Muslera'nın performansını öven "Muslera işini iyi yapıyor" şeklinde tweeti yeniden gündem olurken öne çıkan diğer paylaşımlar ise şöyle: "Oğlum olursa adını Muslera koyacağım.", "Dersten kaldık bizi de kurtar Muslera.", "İyi ki bizimlesin, iyi ki.", "Sevmeyelim de taşa mı dönelim."



FALCAO, PSG MAÇINDA 11'DE

68 gün sonra G.Saray formasına yeniden kavuşan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekibin çarşamba günü11 Aralık'ta Devler Ligi'nde PSG ile oynayacağı mücadelede 11'de sahaya çıkacak. Aslan'ın Avrupa'daki "Tamam mı? Devam mı?" maçı olacak olan bu randevuda Feghouli'nin ise riske edilmeyeceği gelen haberler arasında.