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4 yıl uluslararası yarışmalardan men edildi

Rusya 4 yıl uluslararası yarışmalardan men edildi

09.12.2019, 16:13

, 'nın laboratuvar verilerini manipüle etmesi nedeniyle cezalandırılmasına karar verdi. Rusya, olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarının da dahil olduğu hiçbir organizasyona katılamayacak.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan merkezindeki yönetim kurulu toplantısının ardından WADA Sözcüsü James Fitzgerald, açıklamalarda bulundu.

Fitzgerald, toplantıda Rusya'nın global çaptaki büyük spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

WADA Sözcüsü, yönetim kurulunun, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men ettiğini kaydetti.

Karara göre Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Rus sporcular ise doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'de yer alabilecek.

Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.

Öte yandan Rusya, cezaya rağmen UEFA'nın WADA'nın büyük organizasyonlar listesinde bulunmaması nedeniyle ev sahiplerinden biri olduğu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alabilecek.

Rusya, ev sahipliği yaptığı Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te men cezası almıştı. Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda 168 Rus sporcu, bağımsız olarak madalya mücadelesi vermişti.

AA

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