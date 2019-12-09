Trabzon zorlanmadı

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, düşme hattında yer alan Antalyaspor’u Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf ile geçti

ŞAMPİYONLUK mücadelesi veren Trabzonspor, dün Antalyaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle kaptı: 1-3. Henüz 3. dakikada Daniel Sturridge'in ara pasına hareketlenen Sörloth, ceza alanına girer girmez vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 18. dakikada Hakan'ın ortasında Obi Mikel'den seken topa arka direkte Celustka'nın kafa vuruşuyla skora denge geldi: 1-1. 25'te Yusuf Sarı'nın ortasında Sturridge topu arka direğe aşırttı ve Nwakaeme takımını öne geçirdi: 1-2. 45. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Kamil'in yerden ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-3. 85. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aatif kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan topa sahip oldu. Mücadele 3-1 sona erdi.



ÜNAL KARAMAN'DAN ZORUNLU ROTASYON

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu 3 değişiklik yaptı. Karaman cezalı Jose Sosa'nın yerine Abdulkadir Parmak'a şans tanırken sakatlığı bulunan Joao Pereira'yı kadroya almadı, Majid Hosseini ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Daniel Sturridge ve Serkan görev yaptı.



SÖRLOTH GOLLERİ 9 YAPTI

TRABZONSPOR'UN golcüsü Sörloth dün Antalya deplasmanında da durmadı. 1.94 boyundaki Norveçli yıldız, gol sayısını 9'a yükseltirken üst üste üç haftadır gol sevinci yaşadı.