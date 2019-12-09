Uşakspor’un yüzü gülüyor

Uşakspor, evinde sonuncu Karabükspor'u zorlanmadan mağlup etti: 3-0. Maçın ilk yarısını 17'de Berkay ve 35'te Seçkin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 73'te Alpay'la bir gol daha buldu.

Uşakspor, evinde sonuncu Karabükspor'u zorlanmadan mağlup etti: 3-0. Maçın ilk yarısını 17'de Berkay ve 35'te Seçkin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 73'te Alpay'la bir gol daha buldu. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Aşigolar, 18 puana yükselerek düşme potasından uzaklaştı.