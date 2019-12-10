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’nun bombacısı

Akigo’nun bombacısı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

’un en golcü ismi , attığı gollerle takımı zirve yarışında tutuyor

TFF 1. Lig'de rakiplerinin kaybettiği haftayı zaferle kapatan ve lider Hatayspor'un ardından 2. sırada yer alan Akhisarspor'da, Burhan Eşer farkını gösteriyor. 12 lig maçının 11'inde banko sahaya çıkan ve 1005 dakika sahada kalan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, attığı 8 golle Akigo'nun en golcü ismi konumunda. Hatayspor ve Altay maçlarının ardından İstanbulspor'a 2 gol atan Burhan, takımının en önemli kozu olarak dikkat çekiyor. Erzurum BŞB ve Osmanlıspor dönemindeki performansını sollayan tecrübeli oyuncu, yeşil-siyahlı formayla ikinci baharını yaşıyor. Sivasspor ve Erzurum BŞB'de iki şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Burhan, 3. kupayı Akhisar'da kaldırmak istiyor.

KENAN MOLLA

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