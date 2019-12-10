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'da Kemal rüzgarı

Altınordu'da Kemal rüzgarı

10.12.2019, 13:56

1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra düşme hattından çıkan 'da galibiyet golüne penaltıdan imza atan , kırmızı-lacivertli takımın kurtarıcısı oldu.

Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağ ameliyatı olan, bu sezon da tam olarak iyileşmemesi nedeniyle küçük bir operasyondan geçen gurbetçi golcü, forma giydiği 5 maçta 3 gol atarak takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu. İzmir temsilcisi, Kemal'in gol attığı 3 maçta 4 puan topladı. Form grafiği giderek yükselen Kemal, başarılı performansıyla ilk 11'e göz kırptı.

DHA

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