En hızlısı Kartal

İlk 6 hafta sonunda 16. sırada olan Beşiktaş, son 8 haftada uçuşa geçerek topladığı puanlarla 2. sıraya kadar yükseldi

SÜPER Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa'da en hızlı yükselen takım oldu. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) dahil olmak üzere geriden zirve mücadelesine katılan takım olarak dikkati çekti. Süper Lig'in 6. haftasına kadar 5 puan toplayan ve 16. sırada kalan siyahbeyazlı takım, son 8 haftadaki müthiş grafiği ile zirve yarışına ortak oldu. Ligde üst üste 6 maçını kazanan Beşiktaş, 14. hafta sonunda 8 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 27 puan toplayıp şampiyonluk iddialarını güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip özellikle son 3 haftada önemli bir yükselişe imza attı. Ligin 7 ve 8. haftalarını 12. sırada tamamlayan Beşiktaş, sonraki 3 haftayı 8'incilikte geçirdi. Süper Lig'in 12. haftasında 5. sıraya çıkan siyah-beyazlılar, 13. haftada 3. sıraya geldi. Çıkışını 14. haftada da sürdüren Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yükseldi.



UMUT NAYİR'DEN MÜTHİŞ GRAFİK

KASIMPAŞA'YI deplasmanında 3-2 mağlup ederek son 6 haftadaki 6. galibiyetini alan Beşiktaş'ta yüzler gülerken maçın yıldızı attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 4 yapan Umut Nayir, forma giydiği her 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligin en iyisi oldu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu anlamda krallık yarışındaki isimleri geride bıraktı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cisse, Jahovic, Sörloth ve Vedat Muriqi gibi isimler birçok karşılaşmada 11'de başlarken, ortama 120 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi. Geride kalan 14 lig maçının 7'sinde toplam 257 dakika şans bulan ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'a önemli puanlar kazandıran Umut Nayir, her 64 dakikada 1 kez gol bulurken, ligin de bu açıdan dakika başına en fazla gol atan ismi olmayı başardı.



ABDULLAH AVCI'DAN SARI ALARM

BEŞİKTAŞ'TA da sarı kart sınırındaki oyuncular Abdullah Avcı'yı sıkıntıya soktu. Pazar günü Malatya ile oynayacak ekipte Ruiz, Necip, Elneny ve Burak kart görürlerse F.Bahçe maçında görev alamayacaklar.