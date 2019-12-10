Fenerbahçe’de rota Clichy

Sarı-lacivertliler, Başakşehir’de forma giyen sol bek Clichy’i renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı

Fenerbahçe'nin sol bek arayışları tam gaz sürerken Başakşehir'de forma giyen Gael Clichy listenin ilk sırasına çekildi. Fransız basını kulübü ile 6 aylık sözleşmesi kalan Gael Clichy'nin Kanarya'ya yakın olduğunu sarı lacivertli kulübün Ocak ayı için hamlede bulunacağını iddaa etti. CİTY'DEN GELDİ 34 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Gael Clichy, 2017 yılında Manchester City'den ayrılarak bedelsiz olarak Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. 2 sezondur Başakşehir'de oynayan başarılı futbolcu ortaya koyduğu performans ile takımın değişmez ismi oldu. Gael Clichy bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 18 maçta şans bulurken, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Fransız futbolcu kariyerinde 8 yıl Arsenal forması giyerken, 6 sezon da Manchester City'de oynamıştı. Yönetimin sol bek transferini çözer çözmez hücuma takviye için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.



GÖREV ADAMI LUİZ GUSTAVO

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, performansıyla orta alanı toplayan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, orta alanda hem defansif hem de ofansif alana katkıda bulunurken, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında ise stoper olarak görev yaptı. Gustavo, Süper Lig'de forma giydiği 11 müsabakada 123 defansif aksiyon, 36 araya girme ve 39 rakip sahada top kazanım ile takımını sırtladı.



SERDAR: MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

F.BAHÇE'NİN milli futbolcusu Serdar Aziz, takımının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirterek iddialı konuştu. Negatif havayı dağıttıklarını vurgulayan oyuncu, "Taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.