Futbolcu profesyonel hırsız çıktı

İstanbul'da amatör spor kulüplerinde 4 ayda dört farklı spor kulübünde hırsızlık olayı yaşanması üzerine spor kulüpleri harekete geçti. İstanbul Gümüşhaneliler Spor Kulübü yetkilileri ve oyuncuları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan kişinin başka bir takımda amatör bir futbolcu olduğunu belirledi. Spor kulübü, şahsın görüntülerini ve bilgilerini polise bildirdi.

İstanbul'da amatör spor kulüplerinde 4 ayda dört farklı spor kulübünde hırsızlık olayı yaşanması üzerine spor kulüpleri harekete geçti. İstanbul Gümüşhaneliler Spor Kulübü yetkilileri ve oyuncuları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan kişinin başka bir takımda amatör bir futbolcu olduğunu belirledi. Spor kulübü, şahsın görüntülerini ve bilgilerini polise bildirdi.



13 ADET CEP TELEFONU ÇALDI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının spor kulüplerinden yaklaşık 30 bin liralık hırsızlık yaptığı öğrenildi. İlk yarı bittiğinde soyunma odasına gittiklerinde hırsızlık olduğunu fark ettiklerini belirten yönetici Özdemir Taşkın, "Hırsız 13 arkadaşımızın cep telefonlarını almış. Bu tür olayların yaşanmaması için yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.